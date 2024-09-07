بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

منتخبنا الوطني يتفوق على قطر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا

7 سبتمبر 2024
منتخبنا الوطني يتفوق على قطر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا

 

وطنا اليوم_,- تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي، من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 18 عامًا، والتي تستضيفها العاصمة عمان.

 

وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 91-85 في مواجهة الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي والتي جمعتهما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

 

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 79-79 قبل أن يفرض منتخبنا تفوقه في الشوط الإضافي ويحسم المباراة لصالحه بفارق6 نقاط.

 

هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم غدٍ السبت عند الساعة 7:30 مساءً في الدور ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل إلى نصف النهائي إضافةً إلى تأهله لنهائيات كأس العالم تحت 19 عامًا والتي تستضيفها سلوفينيا العام المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:27

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف العمل في مبان سكنية قيد الإنشاء في نابلس

20:38

حزب عزم يفتتح مهرجانه الانتخابي في العقبة بلقطة فريدة من أعماق البحر بحضور أكثر من 7500 داعم

20:31

يبدأ مساء الاحد .. ما هو الصمت الإنتخابي؟

20:24

مجلس التعليم العالي يحدد الكليات والتخصصات المتاحة لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) للمسارين الأكاديمي والمهني اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027

19:48

أورنج الأردن تتيح لزبائنها فرصة الفوز بجوائز مميزة مع حملة “اشترك واربح مع 5G”

19:14

إسرائيل تعلن اغتيال قيادييْن عسركييْن في “الجهاد الإسلامي”

18:14

الولايات المتحدة: إحباط هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك الأميركية

17:27

البوتاس العربية” تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

17:06

“رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب ومدير الأمن العام يؤكدان الجاهزية القصوى لإنفاذ القانون ومواجهة المخالفات الانتخابية”

16:04

في عين العاصفة !

15:03

جاء الحقُّ وزهقَ الباطل، إن الباطلَ كانَ زهوقا

14:49

مهرجان حاشد لمرشحي عزم بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024