منتخبنا الوطني يتفوق على قطر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 عامًا

وطنا اليوم_,- تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي، من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 18 عامًا، والتي تستضيفها العاصمة عمان.

وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 91-85 في مواجهة الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي والتي جمعتهما في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 79-79 قبل أن يفرض منتخبنا تفوقه في الشوط الإضافي ويحسم المباراة لصالحه بفارق6 نقاط.

هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم غدٍ السبت عند الساعة 7:30 مساءً في الدور ربع النهائي، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل إلى نصف النهائي إضافةً إلى تأهله لنهائيات كأس العالم تحت 19 عامًا والتي تستضيفها سلوفينيا العام المقبل.