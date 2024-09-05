منتخب فلسطين يفرض التعادل على كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

زطنا اليوم:عاد منتخب فلسطين بتعادل ثمين (0-0) من ملعب مُضيفه الكوري الجنوبي، اليوم الخميس (5 سبتمبر/ أيلول)، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأُقيمت المباراة في ملعب “كأس العالم” بالعاصمة الكورية سول، وقد شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، دعمًا لأصحاب الأرض.

وانتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف (0-0)، وسط أداء تكتيكي منضبط من قِبل لاعبي المنتخب الفلسطيني، أمام منتخب كوريا ونجومه، بقيادة جناح توتنهام هوتسبير “سون هيونغ مين”، ومتوسط ميدان باريس سان جيرمان “كانغ إن لي”، ومدافع بايرن ميونخ “كيم مين جاي”.

وتواصل حضور منتخب فلسطين المميز في الشوط الثاني؛ حيث قدّم “الفدائي” أداءً دفاعيًا قويًا، مع اعتماده في الهجوم على محاولات للثنائي المميز وسام أبو علي وعدي الصباغ.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية، مُعلنًا تعادل المنتخبين سلبيًا، ليحصد كل فريق نقطة، في مستهل مشواره بالدور الثالث من التصفيات.

ويشارك في الدور الثالث 18 منتخبًا (منها 9 منتخبات عربية)، وقد تم تقسيم المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع، إلى الدور الرابع من التصفيات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ6 المتأهلة للدور الرابع إلى مجموعتين، بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى المونديال.

وسيخوض صاحبا المركز الثاني في المجموعتين مواجهة إقصائية، يتأهل الفائز بها إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال، ما يعني أن قارة آسيا قد تكون ممثلة في نهائيات كأس العالم 2026 بـ9 منتخبات.