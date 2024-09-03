نفاد تذاكر مباراة النشامى أمام الكويت ضمن تصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء، نفاد تذاكر مباراة منتخب “النشامى” أمام نظيره الكويتي في افتتاح مشواره في الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب الوطني، وصيف كأس آسيا الأخيرة في قطر، الكويت، الخميس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الأردن، على ملعب عمّان الدولي الذي يتسع لنحو 17 ألف متفرج.

وتحدث الاتحاد عن تخصيص 8% من سعة الملعب للجماهير الكويتية، فيما لا تزال التذاكر متوافرة في الجزء المخصص لهم.

ومن المقرر أن يُعقد صباح الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخب “النشامى” ونظيره الكويتي.

ويجري المنتخب الوطني تدربين الأول على ملعب البترا، والثاني والأخير على ملعب عمّان الدولي، مساء الأربعاء.

وتضم قائمة “النشامى” النهائية التي أعلنها المدرب المغربي جمال سلامي، 26 لاعبا وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب.

إضافة إلى إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، ويزن النعيمات، إلى جانب عارف الحاج الذي حل بديلا للاعب محمد أبو زريق، بعد أن وصل لتجمع المنتخب مصابا بتمزق بالعضلة الخلفية.

والمنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، والكويت.

وبحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.