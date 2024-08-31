عبدالله حمادة يحصد المركز الاول في سباقين عالميين للدرفت والتاندوم بمصر

وطنا اليوم_عمان-حصد المتسابق الاردني عبدالله حمادة المركز الاول بجدارة في سباقين عالميين للسيارات كار بارك درفت وتاندوم والذي جرى أقامتهما خلال المهرجان العالمي بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان صادر عن نادي حمادة الرياضي شهد السباقان مشاركة 32 فريقا من دول إقليمية وعالمية.

وأبدى عدد كبيرة من خبراء رياضة السيارات اعجابهم بالأداء الذي قدمه البطل حمادة متطلعين ان يحقق المزيد من الانجازات ليرفع اسم الاردن عاليا على مستوى المنطقة والعالم بمثل هذه السباقات.

وبهذه المناسبة عبر البطل حمادة عن سعادته لتصدره المركز الاول بالسباقين اللذين شهدا منافسة قوية بين الافرقه المشاركة مؤكدا ان هذا الفوز منحه فرصة المشاركة في البطولة العالمية التي ستقوم في سلطنة عُمَان بالتعاون مع OIDC 2025 بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسيارات.

وقال حمادة ان الانجاز الذي حققه بالسباقين جاء بعد الاستعداد والتدريب الجديد خلال الفترة الماضية لخوض غمار هذه المنافسة.

في سياق متصل عبر رئيس نادي حماده رائد حماده عن فخره واعتزازه بالنتيجة التي حققها سائق نادي حماده البطل عبدالله وتصدره المركز الاول ليضاف ذلك الى مسيرة الانجازات التي حققها الاردن في مجال رياضة السيارات.

وقال حمادة ان الفوز بهذه النتيجة تعكس مدى تطور هذه الرياضة بالمملكة وقدرتها على المنافسة في السباقات التي تجرى على مستوى المنطقة والعالم.

ولفت حمادة الى ان نادي حمادة الرياضي حريص على تقديم كافة اشكال الدعم لرياضية السيارات لما لها من شعبية واهتمام كبيرة في الأردن.

يذكر أن البطال الأردني السابق عمر الكخن مدير فريق حمادة اشرف على كافة التجهيزات والتدريبات اللازمة وجاهزية السائق والسيارة لخوض السباق.