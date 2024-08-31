اجتماع انتخابي في اربد : خالد أبو حسان يعد بالاستجابة لاحتياجات المنطقة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عقد المرشح خالد أبو حسان اجتماعًا حاشدًا مع مؤيديه في منطقة بيت راس بمحافظة اربد ، حيث اجتمع العشرات في منزل أبو عمر المريسي للتعرف على برنامج المرشح الانتخابي.

خلال اللقاء، قام أبو حسان بعرض برنامجه الانتخابي وأوضح خططه للنهوض بالمنطقة وتحسين الخدمات فيها، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان. وقد تلقى الحضور فرصة لطرح استفساراتهم وتقديم اقتراحاتهم حول أهم القضايا التي تواجه منطقتهم.

بدوره، وعد أبو حسان بالعمل على حل هذه المشكلات وتلبية مطالب السكان حال وصوله إلى البرلمان، مؤكدًا على التزامه بخدمة مصالحهم. من جهتهم، عبر الحضور عن دعمهم المطلق للمرشح، معربين عن ثقتهم بقدرته على تحقيق التغيير المنشود.

وفي ختام الاجتماع، شكر خالد أبو حسان الحضور على دعمهم، معربًا عن امتنانه للثقة التي منحوه إياها وتعهد بمواصلة جهوده لخدمة المجتمع.