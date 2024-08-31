بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

اجتماع انتخابي في اربد : خالد أبو حسان يعد بالاستجابة لاحتياجات المنطقة

منذ ساعة واحدة
اجتماع انتخابي في اربد : خالد أبو حسان يعد بالاستجابة لاحتياجات المنطقة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عقد المرشح خالد أبو حسان اجتماعًا حاشدًا مع مؤيديه في منطقة بيت راس بمحافظة اربد ، حيث اجتمع العشرات في منزل أبو عمر المريسي للتعرف على برنامج المرشح الانتخابي. 

 

خلال اللقاء، قام أبو حسان بعرض برنامجه الانتخابي وأوضح خططه للنهوض بالمنطقة وتحسين الخدمات فيها، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان. وقد تلقى الحضور فرصة لطرح استفساراتهم وتقديم اقتراحاتهم حول أهم القضايا التي تواجه منطقتهم.

 

بدوره، وعد أبو حسان بالعمل على حل هذه المشكلات وتلبية مطالب السكان حال وصوله إلى البرلمان، مؤكدًا على التزامه بخدمة مصالحهم. من جهتهم، عبر الحضور عن دعمهم المطلق للمرشح، معربين عن ثقتهم بقدرته على تحقيق التغيير المنشود.

 

وفي ختام الاجتماع، شكر خالد أبو حسان الحضور على دعمهم، معربًا عن امتنانه للثقة التي منحوه إياها وتعهد بمواصلة جهوده لخدمة المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:39

شاهر الشطناوي يكتسح المشهد الانتخابي في إربد وسط حضور جماهيري غير مسبوق

20:57

مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يقدم واجب لعشيرتي الطويقات وحتر

20:29

الأميرة آية بنت فيصل عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

20:15

الدفاع المدني يتعامل مع 318 حريقًا خلال الأسبوع الماضي

19:59

بحضور رئيس قائمة الميثاق الصفدي.. المرشح البستنجي يفتتح مقره الإنتخابي في عمان

19:56

الفراية : نسعى لإلغاء الجلوة العشائرية بشكل كامل

19:47

العيسوي يقدم واجب لعشيرتي الطويقات وحتر

19:45

وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان الأوضاع الإقليمية

19:42

وزير الداخلية: قوة ذات عدد أكبر لمناطق تشهد احتكاكات بالانتخابات

19:14

صراخ ومواجهة كلامية بين نتنياهو وغالانت بسبب محور فيلادلفيا

19:09

السلطات التركية توقف العشرات للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش

18:18

الكرك تناصر حزب إرادة بقناعة في مهرجان نوعي وحاشد

وفيات
وفيات الجمعة 30-8-2024مديرية الأمن العام تنعى الوكيل محمد أبو عسكر الذي استشهد بحادث دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في إربدوفيات الخميس 29-8-2024شركة مناجم الفوسفات الأردنية تنعى المهندس سامح المدنيوفيات الأربعاء 28-8-2024