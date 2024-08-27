الماجستير للباحث محمد خير القور 

وطنا اليوم_نوقشت اليوم في رحاب جامعة إربد الأهلية رسالة الماجستير للباحث محمد خير عبد الإله القور والموسومة ب”أثر المتانة المالية للبنوك على الاستقرار المالي في الأردن” حيث هدفت الدراسه الى بحث موضوع المتانه الماليه وقياس أثرها على الاستقرار المالي في الاردن وبيان الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك العامله في الاردن ومتانتها الماليه في تحقيق الاستقرار المالي في الاردن

حيث جاءت اللجنة مكونة من الاستاذ الدكتور إياد الملكاوي مشرفاً رئيسياً، والدكتور وليد الزعبي مناقشاً خارجياً من جامعة البلقاء، والدكتور محمد الغادي مناقشاً داخلياً.

وقد اشادت لجنة المناقشة بنتائج الدراسة لما لها من اهمية في الاستقرار المالي الاردني والاقتصاد الكلي .

نسأل الله لكم التوفيق وعقبال الدكتوراة