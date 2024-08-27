بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الماجستير للباحث محمد خير القور 

منذ ساعة واحدة
الماجستير للباحث محمد خير القور 

وطنا اليوم_نوقشت اليوم في رحاب جامعة إربد الأهلية رسالة الماجستير للباحث محمد خير عبد الإله القور والموسومة ب”أثر المتانة المالية للبنوك على الاستقرار المالي في الأردن” حيث هدفت الدراسه الى بحث موضوع المتانه الماليه وقياس أثرها على الاستقرار المالي في الاردن وبيان الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك العامله في الاردن ومتانتها الماليه في تحقيق الاستقرار المالي في الاردن

 

حيث جاءت اللجنة مكونة من الاستاذ الدكتور إياد الملكاوي مشرفاً رئيسياً، والدكتور وليد الزعبي مناقشاً خارجياً من جامعة البلقاء، والدكتور محمد الغادي مناقشاً داخلياً.

 

وقد اشادت لجنة المناقشة بنتائج الدراسة لما لها من اهمية في الاستقرار المالي الاردني والاقتصاد الكلي .

 

نسأل الله لكم التوفيق وعقبال الدكتوراة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

الأسيرة وفاء نمر تتم حفظ كتاب الله من داخل سجون الاحتلال

16:43

التربية تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية

16:20

بنك صفوة الإسلامي يفتتح أحدث فروعه في منطقة الرصيفة / الجبل الشمالي

16:19

كرتونة في الطريق العام في عبدون تثير الاشتباه

16:13

حملات لازالة اعتداءات على خطوط المياه وردم آبار

15:57

البحث الجنائي يكشف جريمة قتل سيدة سبعينيّة بقصد السرقة

15:51

المعايطة: نجاح الانتخابات مرهون بمشاركة الطبقة الوسطى

15:44

الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2023

15:39

مصادر عبرية: هروب أحد الأسرى من غزة مشيا على الأقدام

14:49

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

14:47

وزير الداخلية: الإفراج عن عن 493 موقوفاً إداريا

14:33

سائق تكسي يعثر على طفلة تائهة ويسلمها للأمن

وفيات
وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024