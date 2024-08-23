إعلان قائمة النشامى الأولية في تصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي ،الجمعة، قائمة اللاعبين الأولية والتي ضمت 32 لاعبا، تأهبا لمواجهتي الكويت وفلسطين، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، حجازي ماهر، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمد أبو النادي، علي حجبي، يوسف أبو الجزر، إبراهيم سعادة، خالد زكريا، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود شوكت، رجائي عايد، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق “شرارة”، مهند أبو طه، وسيم الريالات، يوسف أبو جلبوش، رزق بني هاني، موسى التعمري، عبدالله العطار، علي علوان، ويزن النعيمات

وينتظر أن يبدأ منتخب النشامى تجمعه في عمان غدا السبت 24 آب، على أن يلتقي كوريا الشمالية وديا عند السابعة مساء الثلاثاء 27 من الشهر ذاته على ملعب البترا، لتتجدد المواجهة بذات التوقيت مساء الخميس 29 منه على ستاد عمان الدولي.

وتقام مواجهتي النشامى وكوريا الشمالية، خلف الأبواب المغلقة، حسب رؤية الأجهزة الفنية للمنتخبين، ما يعني عدم نقل المباراتين تلفزيونيا، بالإضافة إلى إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة الكويت عند التاسعة مساء الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء 10 من الشهر ذاته في ماليزيا.

بدوره، أكد سلامي ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل النشامى خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب يثبت أحقيته للالتحاق بالمنتخب الوطني.

أضاف: متابعة الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الماضية منحنا تصورا أكثر وضوحا لقدراتهم، وفقا لما قدموه من مستويات مع أنديتهم، إلى جانب المعسكر الخارجي الذي أقيم في تركيا تموز الماضي.

وختم: تشكل مواجهتي كوريا الشمالية الودية أهمية كبيرة، وتعد فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي الكويت وفلسطين ضمن الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.