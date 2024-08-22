نفاع يودع الفريق الوطني للشباب ( الكيك بوكسينغ ) – صور

وطنا اليوم:ودع امين عام حزب عزم – القنصل الفخري الأردني لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ ، الذي يشارك في بطولة العالم في العاصمة الهنغارية بودابست .

وشكر رئيس الاتحاد رعد هارون القنصل نفاع على جميع الجهود التي قدمها لاعضاء الوفد من سرعة الحصول على التأشيرات وتسهيل جميع الاجراءات

والدعم في الأردن وهنغاريا منوها ان نفاع كان على الدوام الداعم للشباب الرياضي ولم يتأخر يوما في خدمة جميع الأردنيين في مختلف الظروف والفعاليات مثمنين له هذا الدور الحيوي والمقدر والمميز

بدوره قام نائب سمو رئيسية الاتحاد الأردني لكرة الطأئرة جهاد قطيشات بشحذ الهمم وتشجيع الشباب على الفوز وتمثيل الأردن احسن تمثيل ورفع اسم الاردن عاليا في المحافل الدولية مؤكدا ان الوفد واللاعبين هم سفراء الاردن والمنارة الشامخة التي تقدم جهودا جبارة لخدمه الوطن مثمنا الدعم الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الرياضة

متمنيا لهم الفوز والنجاح .

بدورة ذكر نفاع ان الدور الوطني يتطلب منا جميعا تقديم كل الدعم للفريق بالأردن وفي دولة هنغاريا الصديقة ، قائلا للاعبين اريد ان اسمع السلام الملكي يصدح في ملاعب هنغاريا بفوزكم وأن يرفرف علم الأردن خفاقا عاليا منوها انه وعلى المستوى الشخصي سوف يقدم للفائزين الدعم المالي السخي تشجعيا للرياضة وفي سبيل أن يرفع علم الأردن عاليا في مختلف دول العالم وسلامنا الملكي يصدح وانتم تتوجون بالكؤوس والميدليات على منصات التتويج .

واكد نفاع أن الرياضة الأردنية تحظى بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد مما اوصلها إلى مراحل متقدمه على كافه المستويات المحلية والعربية والدولية داعيا كافه الجهات المختصة لتقديم الدعم الممكن للرياضه الأردنية