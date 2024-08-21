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وفاة و4 إصابات بحوادث مختلفة في الأردن

منذ ثانيتين
وفاة و4 إصابات بحوادث مختلفة في الأردن

وطنا اليوم:أفادت مديرية الأمن العام، بحسب التقرير المروري، بأنها تعاملت أمس الثلاثاء مع عدة حوادث تصادم نتج عنها وفاة و 4 إصابات خلال 24 ساعة الأخيرة في الأردن.
وأضاف مندوب إدارة الدوريات الخارجية بحسب التقرير المروري اليومي، أن حادث تدهور وقع لمركبة خاصة على طريق الأزرق، مما أسفر عن إصابتين تم نقلهما إلى مركز صحي الأزرق، حيث كانت حالتهما متوسطة.
كما وقع تصادم آخر بين مركبتين على طريق الهاشمية في الزرقاء، نتج عنه إصابتين متوسطتين نُقلا إلى المستشفى. وقد تم رفع الأثر المروري في موقع الحادثين، وفتح الطريق أمام حركة السير.
وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين التواصل المباشر مع هاتف الطوارئ 911 واتباع الخطوات القانونية المناسبة عند وقوع الحوادث.


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