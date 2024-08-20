النابلسي: خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب في الأردن

وطنا اليوم:أكد وزير الشباب محمد النابلسي أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تضم 7 محاور منها المشاركة السياسية والاقتصادية.

وقال النابلسي خلال منتدى التواصل الحكومي عقد اليوم الثلاثاء بعنوان “وزارة الشباب.. أدوار في التمكين والمشاركة الفاعلة” أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات موظفيها وخاصة مراكز الشباب من خلال خطة تدريبية محكمة.

وأشار إلى أن الوزارة تشرف الوزارة على ٣٤٥ منشأة رياضية وشبابية و٤٠٤ نوادي رياضية، مبينا أنها تعمل على تحويل بعض المراكز الشبابية إلى حاضنات أعمال.

وبين أن الوزارة تطمح في زيادة مشاركة الشباب في الانتخابات ضمن القوائم الحزبية والوطنية، لافتا إلى أن ٤٥% من الناخبين الأردنيين دون سن ٣٥ عاماً، و600 ألف ناخب من الشباب سيصوتون لأول مرة في الانتخابات المقبلة.

ولفت النابلسي إلى أن ملف الشباب ملف وطني تنهض له كافة المؤسسات الرسمية والوطنية، مشيرا إلى منتدى دولي رفيع المستوى تستضيفه المملكة في ٢٨ من آب حول الشباب والسلام والأمن تفعيلا للقرار الأممي 2250 الشباب والسلام والأمن.

وقال إن خطة طموحة في تفعيل المراكز الشبابية، تتضمن تطوير البرامج وتهيئة البنية التحية وتمكين العاملين مع الشباب.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى البحث عن مستثمرين ودعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإنشاء ملعب دولي بمواصفات عالمية.

وأضاف النابلسي أن الرياضة الأردنية بحاجة إلى ملعب أكبر من ستاد عمّان بمواصفات عالمية، خاصة بعد الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال النابلسي إن تكلفة الملعب ستكون مرتفعة وبحاجة إلى دعم واستثمار، مبينا أن ملعب القويسمة ليس من اختصاص وزارة الشباب، وإنما من اختصاص أمانة عمّان، وسيعود إلى الخدمة في القريب العاجل بعد تأهيله.

وقال النابلسي، إن الرياضية الأردنية بحاجة إلى ملعب أكبر من ستاد عمّان بمواصفات عالمية، خاصة بعد الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأضاف ، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أن هناك دراسة لإنشاء ملعب كبير، وبمواصفات فنية عالية، مضيفا أن تكلفة الملعب ستكون مرتفعة وبحاجة إلى دعم واستثمار.

وبين أن الوزارة ستبحث عن مستثمرين ودعم مالي لإنشاء الملعب، مؤكدا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار إلى أن محدودية موازنة وزارة الشباب تحد من إنشاء ملاعب كبيرة، مضيفا أن لدى الوزارة 5 مدن رياضية متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى 3 مدن رياضية جديدة سيتم طرح عطاءاتها قريبا.

وبين أن ملعب القويسمة ليس من اختصاص وزارة الشباب، وإنما من اختصاص أمانة عمّان، مضيفا أنه سيعود إلى الخدمة في القريب العاجل بعد تأهيله.