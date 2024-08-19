157 ألف دينار غرامة على الفيصلي و98 ألفا على الوحدات

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم اليوم الاثنين، عن جملة من الغرامات المالية بحق عدد من أندية المحترفين ابرزها الفيصلي والوحدات.

وجاءت هذه الغرامات، بسبب شكاوى سابقة لمدربين ولاعبين في صفوف الأندية الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى.

ومن ابرز الغرامات المالية، إلزام النادي الفيصلي بدفع 157772 دينارا للاعبين إبراهيم دلدوم وأنس الجبارات وسيف الدين الشعيبات وعدي زهران و خالد صياحين، وإلزام نادي الوحدات بدفع 98628 دينارا، للمدربين السابقين عبدالله أبو زمع وأمجد الطاهر، واللاعب السابق معاذ العموري.

كما تم فرض غرامة على نادي السلط بمبلغ 93 ألفا للاعبين السابقين بصفوف الفريق رواد أبو خيزران وركان الخالدي وعبيدة السمارنة ويوسف الذودان وزيد أبو عابد وخلدون الخوالدة وأحمد الخلايلة واللاعب الحالي سيف أبو هزيم.

وقررت اللجنة إلزام نادي شباب العقبة مبلغ 45980 دينارا للاعبين السابقين أحمد عفانة وطارق القماز ومحمود جمال.

وإلزام نادي الرمثا مبلغ 4600 دينار للمدرب السابق إيهاب معالي ونادي معان 6000 دينار لرضوان الشطناوي، وإلزام نادي الحسين دفع مبلغ 3000 دينار للاعب السابق صهيب الزعبي.

وينتظر أن تصدر اللجنة لاحقا قرارات للاعبين ومدربين أخرين سبق وأن اشتكوا أنديتهم بانتظار قرارات اللجنة التأديبية.