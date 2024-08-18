بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة شفا بدران

منذ 3 ساعات
كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة شفا بدران

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة شفا بدران حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق.
وأضاف الناطق الإعلامي انه واثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق وشكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيقات .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الانشاء وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعنا اثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك وسيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

عبور 118 شاحنة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة

19:22

الهيئة المستقلة : سنلاحق مرتكبي الجرائم الانتخابية ونحولهم إلى القضاء

19:16

مديرية الإعلام في الأمن العام تعقد ندوة توعوية في جامعة البترا

19:12

نداء ابو دلبوح : المنشورات المسيئة التي تم الزج باسمي فيها لا تمثلني وهي افتراءات دنيئة

19:08

التعليم العالي: القبول الإلكتروني للوافدين سيقضي على ممارسات الوسطاء

19:04

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/3 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع

18:13

مهيدات يتفقد خلال جولة ميدانية المصنع العام لشركة أدوية الحكمة

16:50

السفيرة الأمريكية : سعيدة جداً ان اكون في المدينة الوردية

16:15

النزهة تحولت لمآتم.. مصرع زوجين وأبنائهما الثلاثة في حادث تصادم بمصر

16:06

رئيس بيلاروس: روسيا قد تضطر لاستخدام السلاح النووي إذا واصلت كييف التصعيد

15:37

محافظة يعمم على رؤساء الجامعات بعدم إعلان نتائج الموازي إلا بعد القبول الموحد

15:24

مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل بعد اختطاف أحد مسؤوليه

وفيات
وفيات الأحد 18-8-2024وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024