الدعيع يفتح النار على رونالدو : النصر أكبر منك

وطنا اليوم:فتح محمد الدعيع أسطورة الهلال، النار على كريستيانو رونالدو قائد النصر، بعد تصرفه المثير عقب نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر، المباراة على يد الهلال بنتيجة 1-4 مساء السبت، بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول، ليواصل ابتعاده عن الألقاب المحلية.

وفور نهاية المباراة، غادر رونالدو، الملعب، ورفض الصعود إلى المنصة لاستلام الميدالية الفضية، في تصرف أثار الجدل.

وقال الدعيع في تصريحات لبرنامج “دورينا غير” المذاع على قناة السعودية “النصر أكبر من أي لاعب، حتى لو كان الأفضل في العالم 5 مرات”.

وشدد “الكيان يبقى أكبر وأهم، أعتقد أن ما فعله رونالدو عدم احترام للنادي”.

وأضاف “من المفترض أن يكون القائد، قدوة لزملائه عند الهزيمة والفوز، لماذا إذن يظهر رونالدو عند الانتصارات؟”.

ونوه الدعيع “في إحدى المرات، خسرنا لقب كأس الملك أمام الاتحاد وكنت مصابًا، لكن طلبت أن أكون أول من يصعد إلى المنصة وقتها، رونالدو الآن غير مصاب، ولا أعتقد أنه سيكون فوق الكرة السعودية”.

وواصل القائد السابق للهلال “ما فعله رونالدو تصرف خاطئ، لم يحترم راعي المباراة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأتم “لماذا لم يطلب المدرب لويس كاسترو من رونالدو أن يحضر لاستلام الميدالية؟ لا أحد قادر على كريستيانو، هو يفعل ما يحلو له، ولا يجب أن نتغاضى عما يفعله