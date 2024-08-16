تصريح من الرئيس الفخري الجديد للفيصلي

وطنا اليوم:وجه رجال الأعمال مصطفى الحياصات شكره لمجلس إدارة النادي الفيصلي، بعد تسميته رئيساً فخرياً لزعيم وعميد الأندية الأردنية.

وكشفت حسابات فيصلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه للنادي الأزرق بمليون دولار.

وقال الحياصات في أول تصريح له: “جمهور الزعيم، بداية بحب أشكركم على دعمكم ومحبتكم، ومهما قدمنا للفيصلي هو قليل جدا مقارنة بما قدمه هذا الكيان العظيم لنا من المجد والشموخ والكرامة على مدار 92 عاماً”.

وأضاف الحياصات: “بالنسبة للموضوع المتداول بخصوص اتفاقية الرعاية فأنا أرفض تماما هذه التسمية لأن الزعيم أكبر بكثير من أن يسمى دعمنا له باتفاقية رعاية”.

وتابع: “الفيصلي له دين كبير على كل محب ومخلص له وربنا يقدرنا على الوقوف خلف الزعيم دائما”