بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تصريح من الرئيس الفخري الجديد للفيصلي

منذ 4 ثواني
تصريح من الرئيس الفخري الجديد للفيصلي

وطنا اليوم:وجه رجال الأعمال مصطفى الحياصات شكره لمجلس إدارة النادي الفيصلي، بعد تسميته رئيساً فخرياً لزعيم وعميد الأندية الأردنية.
وكشفت حسابات فيصلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه للنادي الأزرق بمليون دولار.
وقال الحياصات في أول تصريح له: “جمهور الزعيم، بداية بحب أشكركم على دعمكم ومحبتكم، ومهما قدمنا للفيصلي هو قليل جدا مقارنة بما قدمه هذا الكيان العظيم لنا من المجد والشموخ والكرامة على مدار 92 عاماً”.
وأضاف الحياصات: “بالنسبة للموضوع المتداول بخصوص اتفاقية الرعاية فأنا أرفض تماما هذه التسمية لأن الزعيم أكبر بكثير من أن يسمى دعمنا له باتفاقية رعاية”.
وتابع: “الفيصلي له دين كبير على كل محب ومخلص له وربنا يقدرنا على الوقوف خلف الزعيم دائما”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

صور و شعارات و برامج (٧) الاردن والمرحلة الجديدة

13:54

حزب الله يكشف عن عماد 4 .. راجمات صواريخ في مدينة تحت الأرض

13:44

هزة أرضية بقوة 5.1 درجات شرق حماة السورية

13:39

إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطار في الأردن لرصد جدري القردة

13:35

الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

11:13

نقابة الأطباء الأردنية تنفذ حملة تبرع بالدم لغزة

11:04

ابن إسماعيل هنية يفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال والده

10:58

شبح درنة يطل .. سيول ليبيا تمسح أحياء وتخنق 3 أطفال

10:50

الأردني عمر صلاح عن بيان اتحاد الكرة: ما في منه

10:22

وفيات الجمعة 16-8-2024

10:19

الصبيحي عن استثمار الضمان: تدخّلات يجب أن تتوقف

10:11

صور هنية والسنوار تزين مقاعد البرلمان التركي خلال خطاب عباس

وفيات
وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة الله