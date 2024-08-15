الحسين اربد: مستعدون لدفع مليون دولار لضم يزن النعيمات

وطنا اليوم:أكدّ رئيس نادي الحسين إربد، عامر أبو عبيد، أنّ النادي مستعد لدفع الشرط الجزائي للنادي الاهلي القطري بقيمة مليون دولار، لفسخ عقد مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات.

وقال أبو عبيد في بث مباشر مع الصحفي الرياضي مفيد حسونة، إنّ النادي تقدم بعرض غير رسمي للنعيمات، وسيحسم موقف انتقال اللاعب أو عدمخ خلال 48 ساعة

وأوضح أنّ الحسين تعاقد مع محترف أفريقي من المفترض أن يصل غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنّ النادي سيوقع عقد رعاية بمبلغ عالٍ، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية للنادي في الأيام المقبلة