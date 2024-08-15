الكشف عن هوية صاحب الدعم المليوني للفيصلي

وطنا اليوم_كشفت حسابات فيصلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء هوية رجل الأعمال الأردني الذي تسرّبت أنباء عن دعمه للنادي الأزرق بمليون دولار.

وقالت الحسابات إن رجل الأعمال هو مصطفى حياصات، الذي يعمل في تجارة المواد الغذائية، وهو من مواليد عام 1979.

وتحدثت حسابات عن أشكال الدعم والمتمثل ببناء طابق ثان لمقر القلعة الزرقاء في غمدان، سيتم استثماره كمصدر دخل للنادي، بالإضافة لتخصيص مكافأة للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيمة 125 ألف دولار في حال الفوز بالدوري لموسم 2024/2025.

وأشارت الحسابات ذاتها إلى أن المبلغ سيتم توزيعه على ثلاث سنوات، سيخصص منه جزء لسد مديونية النادي الفيصلي التي تنجاوز المليون ونصف دينار، وفق تقديرات غير رسمية.

يصدر عن حساب النادي الرسمي أي تصريح عن الداعم، وحجم الدعم، باستثناء ما نشره أمين صندوق النادي فراس حياصات عبر حسابه ليل الثلاثاء الأربعاء، مكتفيا بكلمة واحدة (مليون) دون أي تفاصيل.