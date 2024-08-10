الحلم يتحقق… الجزائرية إيمان خليف تتوج بذهبية تاريخية

وطنا اليوم_قالت ابنة الخامسة والعشرين “أنا سعيدة جداً. لثماني سنوات كان هذا حلمي، وأنا بطلة أولمبية اليوم”.

وعلا الصراخ في ملعب فيليب شاترييه في رولان غاروس الذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة، فور الاعلان عن اسم إيمان. وقفت الجماهير تصفّق وتلوّح بالأعلام الجزائرية وتهتف “إيمان، إيمان، إيمان…”.

خيّم الحذر على بداية الجولة الأولى، إلا ان خليف كانت المبادرة فوجهت لكمات اصابت وجه ورأس منافستها ما منحها التفوّق، قبل أن يعلن الجرس انتهاء الجولة على وقع هتافات “وان، تو، ثري، فيفا لالجيري”، أي “تحيا الجزائر”.

لم تتعب إيمان ولم تكل الجماهير، فتابعت في الجولة الثانية تحركاتها متفادية لكمات خصمتها وتحيّنت الفرص لتوجيه اللكمات.

وعندما اشارت شاشة عملاقة وُضعت داخل القاعة إلى تفوّق الجزائرية للمرة الثانية وقفت الجماهير مصفّقة. على وقع البوق وصرخات “أولي أولي”، استهلت الملاكمتان الجولة الثالثة، فحاولت إيمان تفادي لكمات منافستها ورغم ذلك انهالت عليها بالضربات وتلقت بعضها.

ورغم هجوم اللاعبة الصينية، إلا أن الفوز كان من نصيب خليف التي خرجت منتصرة من معركتها.

جنون غير مسبوق في القاعة واكبته خليف برقصة النصر مانحة القارة الإفريقية أول ذهبية في ملاكمة السيدات، قبل أن تتجه إلى مدربها وتعانقه بشدة.

حملها الطاقم التدريبي وطاف بها في القاعة وهي ترفع العلم الجزائري، فيما وقفت الجماهير تصرخ وتصفق.