لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق تتأهل إلى ربع النهائي في أولمبياد باريس

وطنا اليوم:عبرت لاعبة المنتخب الوطني، جوليانا الصادق، إلى ربع نهائي منافسات التايكواندو بعد فوزها السهل على لولاها نايتسي من جزر فيجي ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فيما تلقى صالح الشرباتي خسارة في دور الـ 16.

وفازت الصادق في منافسات وزن تخت 67 كغم، بجولتين دون رد بواقع (12-0، و14-2).

وفي المقابل، مني الشرباتي حامل الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الذي أقيم في العام 2021، بالهزيمة أمام البرازيلي رودريغز فيرنانديز في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.

وخسر الشرباتي بقرار من الحكم بسبب الإنذارات على ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، وذلك بعد أن كان متقدما في الجولة الثانية (12-5).

ومساء الخميس، ظفر مصطفى بفضية أولمبية في مسابقة التايكواندو، ليمنح الأردن ميداليته الأولى في أولمبياد باريس.

وبعد بلوغه نهائي وزن 68 كغم وضمانه ميدالية للأردن، خاض مصطفى اللقاء وأمامه فرصة للتتويج بالميدالية الذهبية لكنه خسر أمام المصنف الأول عالميا الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية أولمبياد طوكيو التي أقيمت صيف العام 2021.

ورفع ابن الثالثة والعشرين عاما، رصيد الأردن من الميداليات الأولمبية إلى 4 من بينهما 3 حققها لاعبو التايكواندو، علما بأن مشاركات المملكة في الأولمبياد بدأت عام 1980 في موسكو.

وافتتح أحمد أبو غوش رصيد الأردن بفوزه بأول ميدالية ذهبية على الإطلاق في التايكواندو في وزن -68 كغم خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كغم في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021). ويشارك الشرباتي في هذه النسخة من الأولمبياد.

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كغم في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضا.