بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق تتأهل إلى ربع النهائي في أولمبياد باريس

منذ دقيقة واحدة
لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق تتأهل إلى ربع النهائي في أولمبياد باريس

وطنا اليوم:عبرت لاعبة المنتخب الوطني، جوليانا الصادق، إلى ربع نهائي منافسات التايكواندو بعد فوزها السهل على لولاها نايتسي من جزر فيجي ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فيما تلقى صالح الشرباتي خسارة في دور الـ 16.
وفازت الصادق في منافسات وزن تخت 67 كغم، بجولتين دون رد بواقع (12-0، و14-2).
وفي المقابل، مني الشرباتي حامل الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الذي أقيم في العام 2021، بالهزيمة أمام البرازيلي رودريغز فيرنانديز في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.
وخسر الشرباتي بقرار من الحكم بسبب الإنذارات على ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية، وذلك بعد أن كان متقدما في الجولة الثانية (12-5).
ومساء الخميس، ظفر مصطفى بفضية أولمبية في مسابقة التايكواندو، ليمنح الأردن ميداليته الأولى في أولمبياد باريس.
وبعد بلوغه نهائي وزن 68 كغم وضمانه ميدالية للأردن، خاض مصطفى اللقاء وأمامه فرصة للتتويج بالميدالية الذهبية لكنه خسر أمام المصنف الأول عالميا الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية أولمبياد طوكيو التي أقيمت صيف العام 2021.
ورفع ابن الثالثة والعشرين عاما، رصيد الأردن من الميداليات الأولمبية إلى 4 من بينهما 3 حققها لاعبو التايكواندو، علما بأن مشاركات المملكة في الأولمبياد بدأت عام 1980 في موسكو.
وافتتح أحمد أبو غوش رصيد الأردن بفوزه بأول ميدالية ذهبية على الإطلاق في التايكواندو في وزن -68 كغم خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كغم في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021). ويشارك الشرباتي في هذه النسخة من الأولمبياد.
كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كغم في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

نسرين قطامش تكتب : رسالة لكل طالب توجيهي زعلان ومنكد على حاله

14:33

يوسف رامي ابو عواد مبروك النجاح في التوجيهي

14:22

بن غفير يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين

14:09

خلافات شخصية تنتهي بمقتل شخص وإصابة آخر في العقبة

14:01

قبرص : مستعدون للمساعدة في إجلاء المدنيين الأوروبيين من لبنان

13:48

محمد محمد محمد محمد .. حكاية أغرب اسم طالب مصري

13:41

عجلون: 32 شاباً يشاركون في معسكر عن إدارة الأزمات والكوارث

11:44

عمدة لندن الباكستاني الأصل: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم ببريطانيا

11:35

استطلاع : نسبة المشاركة بالانتخابات في الاردن ستبلغ 34.9%

11:26

2.91 مليار دينار قيمة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية منذ مطلع العام

10:58

وفيات الجمعة 9-8-2024

10:46

العلماء يحصلون على أعمق عينة صخرية من وشاح الأرض

وفيات
وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024