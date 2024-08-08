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6 – صفر .. المغرب يكتسح مصر ويحقق برونزية الأولمبياد

منذ ساعتين
6 – صفر .. المغرب يكتسح مصر ويحقق برونزية الأولمبياد

وطنا اليوم:توج المنتخب المغربي ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته والعرب في دورة الألعاب الاولمبية عندما اكتسح نظيره المصري بسداسية نظيفة الخميس على ملعب “لا بوجوار” في نانت في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس.
وسجل عبد الصمد الزلزولي (23) وسفيان رحيمي (26 و64) وبلال الخنوس (51) وأكرم النقاش (73) وأشرف حكيمي (87) أهداف المغرب الذي منح العرب الميدالية الأولى في الكرة المستديرة في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب الاولمبية.


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