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الأردن يضمن أولى ميدالياته في أولمبياد باريس

منذ ساعتين
الأردن يضمن أولى ميدالياته في أولمبياد باريس

وطنا اليوم:منح لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى، الأردن، أول ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد بلوغه نهائي منافسات التايكواندو لوزن تحت 68 كغم بفوزه على حامل فضية أولمبياد طوكيو البريطاني برادلي سيندين.
وفي حال فوزه في النهائي المرتقب، فإن مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، سيتوج بالميدالية الذهبية لكن في حال خسارته فإنه سيتوج بالفضية.
ويلتقي مصطفى (23 عاما) في النهائي الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول.
وكان مصطفى، هزم في وقت سابق اليوم، حامل برونزية أولمبياد طوكيو وبطل العالم في نسختها الأخيرة، التركي هاكان رتشبر، خلال عبوره إلى نصف نهائي وزنه.
وقبلها فاز مصطفى على اللاعب البرازيلي بونتيس إديفال وتأهل إلى ربع نهائي منافسة التايكوندو ضمن أولمبياد باريس 2024.


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