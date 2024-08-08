توقيف موظفة بالأراضي والمساحة قبضت ألف دينار من مراجع دون وجه حق

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفة باحدى مديريات تسجيل الاراضي في عمان أسبوعًا في مركز اصلاح وتأهيل النساء لقيامها باستثمار وظيفتها في قسم الافراز وقبض مبلغ ألف دينار من أحد مراجعي المديرية .

مصدر مسؤول قال ان مهمة الموظفة بالأصل تسهيل اجراءات افراز قطعة الارض للمراجع بحكم عملها دون مقابل .

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية الى النيابة العامة في وقت سابق