الأولمبية الأردنية: لا إصابات بكورونا بين لاعبي بعثتنا بباريس

وطنا اليوم:وضعت اللجنة الأولمبية الأردنية “خطة طبية كاملة” في حال إصابة أحد رياضييها المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بفيروس كورونا أو الاشتباه بإصابته بحسب ما ذكرت اللجنة الأربعاء، وذلك بعد رصد نحو 40 إصابة بهذا المرض خلال فعاليات الأولمبياد الجارية حاليا.

وأكد مدير الإعلام في اللجنة، حمزة حسن، “عدم إصابة أي من فريق الأردن” الموجود في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بفيروس كورونا.

وشرح حسن الخطة التي وضعتها اللجنة الأولمبية “في حال إصابة أي فرد من الفريق الأردني بفيروس كورونا في أولمبياد باريس، أو في حال الاشتباه بإصابة أي فرد من البعثة الأردنية بالفيروس”.

وتتضمن الخطة “عزل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته عن باقي الفريق والأفراد الآخرين”، و”توفير مكان مخصص للعزل يتوافق مع الإرشادات الصحية”، إضافة إلى إبلاغ السلطات الصحية المحلية واللجنة المنظمة واللجنة الطبية للأولمبياد بالحالة المصابة.

وتحدث حسن عن “إجراء فحوص فورية لباقي أعضاء الفريق والأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصاب”، و”متابعة الحالات بشكل دوري لضمان عدم تفشي الفيروس”، مع “توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين”.

إضافة إلى “التأكد من توفر الأدوية والمعدات الطبية اللازمة” و”تدريب الفريق الطبي على الإجراءات الوقائية والتعامل مع حالات الإصابة”، مع “تقديم إرشادات حول النظافة الشخصية وطرق الوقاية من الفيروس”.

وفي حال عودة المصاب بالفيروس إلى الأردن، وضعت اللجنة الأولمبية الأردنية إجراءات بهذا الخصوص.

وتحدث حسن في هذا الصدد عن “تحديد إجراءات لنقل المصاب إلى الأردن إذا لزم الأمر، مع مراعاة كافة التدابير الصحية والوقائية”، إضافة إلى “ترتيب وسيلة نقل آمنة للمصاب تضمن عدم نقل العدوى للآخرين”.

وأشار إلى “إبلاغ عائلة المصاب بوضعه الصحي والإجراءات المتخذة وتقديم المعلومات الضرورية للإعلام مع الحفاظ على خصوصية المصاب”، إضافة إلى “مراجعة الإجراءات باستمرار وتعديلها بناءً على تطور الوضع وتوجيهات السلطات الصحية”.

والثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 40 رياضيًا مشاركًا في الألعاب الأولمبية على الأقل ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، لكنها اعتبرت أن الأمر ليس مستغرباً بسبب ارتفاع عدد الإصابات في العالم.