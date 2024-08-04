قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور الأردن مع تصاعد المخاوف من اشتعال المنطقة

وطنا اليوم:وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا إلى منطقة الشرق الأوسط صباح الأحد في زيارة ستشمل الأردن.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين قولهم : وصل الجنرال الأمريكي المسؤول عن القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة في وقت مبكر من صباح الأحد وسط استعدادات لرد انتقامي من قبل إيران وحزب الله ضد إسرائيل على خلفية مقتل كبار مسؤولي حماس وحزب الله.

وبين الموقع ان رحلة مايك كوريلا إلى المنطقة مخططة قبل التصعيد الأخير.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يزور كوريلا عدد دول في الخليج العربي والأردن وإسرائيل. وستكون زيارته إلى الأردن الأكثر أهمية.