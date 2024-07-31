بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

منذ ساعتين
الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه اليوم الأربعاء على لاعب منتخب اليابان أوكازاوا سيونرت.
وتمكن اللاعب “وزن 71 كغم” في ثاني لقاءاته في الأولمبياد، الانتقال إلى ربع النهائي من البطولة في طريقه لتحقيق حلم الفوز بميدالية أولمبية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

*الكوفحي يرفض استقبال السفير البريطاني: إحتجاجآ لدور بريطانيا في جرائم الاحتلال

20:44

هآرتس العبرية : جهزوا الملاجئ.. لا توجد خطط لليوم التالي ولا يوجد حل

20:41

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الخلايلة

20:32

نتنياهو: تنتظرنا أياما صعبة وسنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل

20:24

العثور على جثة أربعيني داخل مركبة في الرمثا

20:11

إيران ترفع راية الثأر الحمراء على قبة مسجد في قم

19:42

الملكة رانيا تزور مركز الحسين للسرطان وتفتتح مبنى الأشعة العلاجيّة الجديد

19:39

المبارزة ما بين الهداهد

19:31

شباب وشابات البقعة وعين الباشا يتداعون لمحاربة مظاهر شراء الأصوات ويؤكدون على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية

19:27

أورنج الأردن تعقد مؤتمراً صحفياً تعريفياً حول خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي

19:26

Orange Jordan Hosts Press Conference to Shed Light on All-New Digital Self-Registration Service

19:25

تكريم المعلم لطفي حداد في مهرجان جرش 38

وفيات
وفيات الأربعاء 31-7-2024وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024