الملاكم زياد عشيش يتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد فوزه اليوم الأربعاء على لاعب منتخب اليابان أوكازاوا سيونرت.

وتمكن اللاعب “وزن 71 كغم” في ثاني لقاءاته في الأولمبياد، الانتقال إلى ربع النهائي من البطولة في طريقه لتحقيق حلم الفوز بميدالية أولمبية.