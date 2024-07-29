حرف الـ “I” يتسبب في ورطة عراقية مع إسرائيل

وطنا اليوم:تسبب الترتيب الأبجدي في أن يكون العلم العراقي إلى جوار العلم الإسرائيلي في الأولمبياد الباريسي المقام، مما دفع البعثة الأولمبية العراقية إلى المطالبة بإزالة أو نقل علم الاحتلال الإسرائيلي لكي لا يكون ملاصقاً للعلم العراقي، ولكن الطلب العراقي قوبل بالرفض.

وخلال منافسات كرة القدم، تضع اللجنة المنظمة أعلام جميع المنتخبات الأولمبية المشاركة، وعددها 16، في أعلى الاستاد.

ومما لفت النظر فورا، مجاورة العلم العراقي إلى جانب العلم الإسرائيلي بسبب الترتيب الأبجدي، خلال جميع ملاعب كرة القدم.