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الأولمبياد.. أسود العراق تهزم أوكرانيا وتتصدر مع المغرب

منذ ساعتين
الأولمبياد.. أسود العراق تهزم أوكرانيا وتتصدر مع المغرب

وطنا اليوم:قدم المنتخب الأولمبي العراقي مباراة مميزة، أمام أوكرانيا، في افتتاح مبارياته بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وحقق انتصارا، ليتصدر المجموعة، إلى جانب المنتخب المغربي.
وانتصر المنتخب العراقي على أوكرانيا بنتيجة 2-1، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف.
وسجلت أوكرانيا هدف التقدم عن طريق فالنتين روبشنسكي في الدقيقة 53، إلا أن القائد أيمن حسين عدل النتيجة بعد 4 دقائق فقط، من ركلة جزاء.
وجاء النصر بأقدام النجم الصاعد بقوة، علي جاسم، بعد مهارة فنية، في الدقيقة 75.
وكان المنتخب المغربي قد انتصر على الأرجنتين بنفس النتيجة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، مما وضعه في صدارة مشتركة مع العراق.


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