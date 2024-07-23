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الحكومة : تباين أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ 5 ساعات
الحكومة : تباين أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:تباينت أسعار المشتقات النفطية عالميا، في الأسبوع الثالث من شهر تموز 2024؛ إذ شهد البنزين 90 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1%، مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته.
ووفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استقر معدل سعر بنزين 95 مقارنة بالأسبوع الثاني من تموز.
وانخفضت أسعار الديزل في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، بنسبة 1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الكاز 1% أيضا.
واستقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز مقارنة بشهر حزيران الماضي، والبالغ 569 دولارا للبرميل.


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