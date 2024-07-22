تثبيت هبوط 4 أندية من دوري المحترفين إلى الدرجة الأولى

وطنا اليوم:ثبت الاتحاد الأردني لكرة القدم مقترحه بهبوط 4 أندية في دوري المحترفين لكرة القدم إلى الدرجة الأولى خلال الموسم الكروي المقبل، بحسب ما أظهرت لائحة البطولات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وكان الاتحاد قدّم خلال اجتماعه مع الأندية في دوري المحترفين خلال شهر أيار/مايو، اقتراحا بتقليص عدد الأندية المتنافسة في الدوري إلى 10 بدلا من 12 مع زيادة عدد المباريات التي ستلعب خلال الموسم الكروي.

لكن الأندية رفضت في بادئ الأمر المقترح لكن الاتحاد أكد تمسكه به، ما دفع الأندية إلى قبوله.

ويقول الاتحاد إن مقترحه سيزيد عدد المباريات إذ ستلعب الأندية 27 مباراة لكل منها بدلا من 22 مباراة في شكل الدوري الحالي.

تثبيت مكافأة البطل

وبدءا من الموسم المقبل يهبط 4 فرق في دوري المحترفين إلى الدرجة الأولى مقابل صعود فريقين اثنين، على ما أفادت اللائحة.

كما ثبت الاتحاد في اللائحة مكافأة بطل دوري المحترفين عند 60 ألف دينار فيما سيحصل الوصيف على 30 ألف دينار و15 ألف دينار للمركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري المحترفين في 8 آب/أغسطس المقبل.

ومساء الثلاثاء، تسحب قرعة النسخة الـ 72 من الدوري المحترفين، والـ 37 من درع الاتحاد لموسم 2024/2025، على ما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وستقام منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بشكل جديد كذلك. إذ سيلعب 14 فريقا من أندية هذه الدرجة مع عدد من فرق تحت 23 عاما من أندية المحترفين “وفق تعليمات خاصة”.

وستقام البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. وستهبط 4 فرق إلى دوري الدرجة الثانية.

وسيحصل الفائزة في هذه البطولة على 10 آلاف دينار، والوصيف على 7.5 آلاف دينار مع ضمان الصعود إلى دوري المحترفين.