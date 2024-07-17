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الأندية توافق على المشاركة في دوري المحترفين

منذ ساعة واحدة
الأندية توافق على المشاركة في دوري المحترفين

وطنا اليوم:قرّرت الأندية الموافقة على المشاركة في “الدوري الأردني للمحترفين” الذي ينطلق في 8 آب المقبل، بعد اجتماع عُقد، الأربعاء، في مقرّ نادي السلط.
ونُظم الاجتماع لبحث برنامج انطلاق الدوري، ومطالبة الاتحاد بتسديد جزء من مستحقاتها قبل انطلاق الدوري حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتجهيز فرقها.
وكانت الأندية أعلنت سابقا عن رفضها لموعد انطلاق الدوري قبل أن تعلن موافقتها، فيما أعلن اتحاد كرة القدم تمسّكه بانطلاق دوري المحترفين في الموسم الجديد في 8 آب/ أغسطس المقبل.
وبرّر الاتحاد في الكتاب تمسّكه بهذا الأمر “لتحقيق الجاهزية الفنية لمنتخب النشامى في خوضه لمباراتي الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في أيلول/ سبتمبر” المقبل.


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