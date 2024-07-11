استدعاءات جديدة في صفوف منتخب الأردن

وطنا اليوم_ قرر المغربي جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن اليوم الثلاثاء استدعاء الثلاثي الحارس يزيد أبو ليلى ونزار الرشدان وعلي علوان للتجمع الداخلي الذيي يبدأ يوم بعد عد الخميس في عمان.

وأوضحت صفحة الاتحاد الأردني لكرة القدم الرسمية على موقع فيسبوك أن أبو ليلى والرشدان مستمران مع المنتخب خلال التجمع الداخلي ومعسكر تركيا المقرر بدايته يوم 17 من الشهر الحالي، فيما سيكون تواجد علوان في التجمع الداخلي فقط.

ولم توضح الصفحة الرسمية للاتحاد أي تفاصيل إضافية عن سبب استدعاء الثلاثي الجديد.

وأثارت تشكيلة المنتخب الأخيرة حالة من التساؤلات حول عدم وجود نجم الفيصلي خالد زكريا الذي قدم موسما استثنائيا مع فريقه وتميز في الصناعة والتسجيل

وضمت القائمة التي اختارها سلامي 24 لاعبا، هم:

نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، حسام أبو ذهب، مهند أبو طه، سالم العجالين، عبدالله نصيب، سعد الروسان، براء مرعي، محمد أبو النادي، محمود شوكت، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، وسيم الريالات، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق “شرارة”، سيف درويش، محمد أبو رزق، أنس العوضات، وبكر كلبونة

وينتظر أن يبدأ المنتخب الأردني تدريباته بعد غد الخميس، قبل أن يغادر إلى تركيا الأربعاء 17 من الشهر ذاته، للدخول في معسكر يتضمن خوض ثلاثة لقاءات ودية تدريبية

يذكر أن المنتخب الأردني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.