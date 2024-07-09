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الاتحاد العام لنقابات العمال يعلق على قرار وزير الصحة

منذ 32 ثانية
الاتحاد العام لنقابات العمال يعلق على قرار وزير الصحة

وطنا اليوم_ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرًا، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، واصفًا القرار بأنه جريء ويراعي المصلحة العامة وينتصر لعمال الوطن.

وقال الفناطسة إنّ هذا القرار ينسجم مع مطالب الاتحاد المستمرة بالخصوص، ويتوافق مع مطالب ممثلي دافعي الفاتورة العلاجية، مؤكدًا أن الاتحاد وبالشراكة مع الجهات الأخرى أعلن عن موقفه من التعديلات التي أجرتها نقابة الأطباء على لائحة الأجور بشكل منفرد ومفاجئ.

وأشاد الفناطسة، في السياق ذاته، بما تضمنه القرار من إلزام لنقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقًا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، معتبرًا ذلك ترجمة للتعاون والشراكة في إحدى القضايا التي تمس المصلحة العامة وتؤثر على حياة الأردنيين.


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