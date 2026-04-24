نتنياهو يعلن لأول مرة تفاصيل إصابته بسرطان البروستاتا

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، عن خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وذلك بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر/كانون الأول 2024 لعلاج تضخم وصفه بالحميد في البروستاتا.

وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل، ترافق مع إصدار ما وُصف بتقرير سنوي لتقييم حالته الصحية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وبصرف النظر عن الورم -الذي أكد نتنياهو أنه تم علاجه بنجاح دون أن يحدد متى جرى العلاج- فقد أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي (76 عاما) يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية.

وأشار التقييم الطبي أيضا إلى أن صحة قلب نتنياهو جيدة، مؤكدا عدم ظهور أي مشكلات صحية منذ خضوعه لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو/تموز 2023.

وفي مارس/آذار 2024 خضع نتنياهو لعملية جراحية لعلاج فتق.

إرجاء نشر التقرير

وقال نتنياهو، عبر وسائل التواصل، إنه أرجأ إصدار تقريره الطبي لمدة شهرين، رغبة منه في منع “النظام الإرهابي في إيران من نشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل”.

وفي مارس/آذار الماضي، وبعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن نتنياهو توفي. وسجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو لنفسه وهو يزور مقهى في القدس المحتلة في الشهر نفسه لتكذيب تلك الشائعات.

وخضع نتنياهو لعملية جراحية في البروستاتا عام 2024 بعد تشخيص إصابته بعدوى ‌في المسالك البولية ناتجة “عن تضخم حميد في البروستاتا”. وفي عام 2023، جرى تركيب جهاز لتنظيم ضربات ‌القلب ‌له.

ومن المقرر إجراء انتخابات في إسرائيل بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.