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وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

منذ 20 ثانية
وزارة العدل تختتم بطولة اليوبيل الفضي لكرة القدم

أختتمت وزارة العدل بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم والتي نظمتها بمناسبة ذكرى مرور 25 عامًا على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وتوج أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، الفائز بنهائي البطولة والتي شارك بها 17 فريقًا من مركز الوزارة والمحاكم وأقيمت يوم أمس السبت على ملاعب الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.

ورحب اللوزي باللاعبين وطواقمهم الإدارية واللجنة المنظمة للبطولة، مثمنًا الجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح البطولة التي تحمل مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين.

وفي ختام البطولة التي حضرها أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي ورئيس محكمة عمان الإبتدائية القاضي الدكتورة نهاد الحسبان، توج راعي الحفل فريق محكمة عمان الإبتدائية بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق محكمة شرق عمان بنتيجة 4-2.


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