وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية

وطنا اليوم_أعلنت مصر، اليوم السبت، وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، إثر مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري قبل أربعة أشهر.

تفاصيل الأزمة الصحية

أصيب أحمد رفعت، البالغ من العمر 30 عامًا، بتوقف في عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبًا خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي. تم نقله إلى المستشفى حيث إنقاذه وإعادته إلى الحياة .

كشفت المستشفى في بيان رسمي آنذاك: “وصل اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، إلى المستشفى بسيارة الإسعاف في حالة توقف عضلة القلب. وفقًا للبروتوكولات الطبية، تم إجراء إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ.”

اليوم، أعلن نادي مودرن فيوتشر في بيان رسمي وفاة أحمد رفعت “إثر تدهور حاد في حالته الصحية”، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المضاعفات الصحية الناتجة عن الأزمة القلبية.

جدير بالذكر أن أحمد رفعت لعب لعدة أندية مصرية بارزة، منها إنبي والزمالك والمصري، كما مثل المنتخب المصري في سبع مباريات دولية.