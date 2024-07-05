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الدفاع المدني: 294 حادث انقاذ وحرائق خلال 24 ساعة

منذ 22 ثانية
الدفاع المدني: 294 حادث انقاذ وحرائق خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1334) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:52) دقيقة.
وبحسب التقرير اليومي للدفاع المدني، تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع (123) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:11) دقيقة، و(76) حادث إطفاء و (171) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:05) دقيقة.


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