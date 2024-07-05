بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

مارتينيز ينقذ ميسي.. ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أميركا

منذ 34 ثانية
مارتينيز ينقذ ميسي.. ويقود الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أميركا

وطنا اليوم:احتاجت الأرجنتين بطلة العالم إلى ركلات الترجيح لبلوغ نصف نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بفوزها على الإكوادور 4-2 بعد تعادلهما 1-1، الخميس، في هيوستن بولاية تكساس.
افتتحت حاملة اللقب التسجيل برأسية المدافع ليساندرو مارتينيز (35)، ثم عادل المدافع كيفن رودريغيز للإكوادور برأسه أيضاً في الرمق الأخير (90+1).
وأهدر النجم ليونيل ميسي ركلة الترجيح الأولى، قبل أن ينقذه حارسه إيميليانو مارتينيز بصدّه ركلتين.
وتلتقي الأرجنتين، حاملة اللقب 15 مرّة قياسية، الثلاثاء، في نصف النهائي مع الفائز بين فنزويلا وكندا في إيست راذرفورد، نيوجيرسي.
وشارك ميسي، أفضل لاعب في العالم 8 مرات، أساسياً بعد أن حامت شكوك حول خوضه المباراة بسبب ألم في العضلة المقرّبة اليمنى.
ودفع المدرّب ليونيل سكالوني هذه المرّة بمتصدر ترتيب هدافي البطولة لاوتارو مارتينيز (4 أهداف) أساسياً إلى جانب ميسي، قبل أن يخرج في الدقيقة 65 لمصلحة الشاب خوليان ألفاريس.
وكانت الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 في قطر وإحدى المرشحات للظفر باللقب هذا العام، قد تصدّرت مجموعتها في الدور الأوّل، بعد فوزها على كندا 2-0، تشيلي 1-0 والبيرو 2-0 بتشكيلة احتياطية.
ولم يسبق للأرجنتين أن خسرت أمام الإكوادور منذ عام 2015 ضمن تصفيات كأس العالم، كما لم تخسر أمامها أبداً في تاريخ مواجهاتهما ضمن كوبا أميركا.
في المقابل، يُعد المركز الرابع أفضل ما حققته الإكوادور في تاريخ مشاركاتها، وذلك في عامي 1959 و1993. وبعد خسارتها افتتاحاً أمام فنزويلا 1-2، تأهلت الإكوادور بفوزها على جامايكا 3-1 وتعادلها دون أهداف مع المكسيك.
وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب البرازيل التي اخفقت في تصدّر مجموعتها، في مباراة مرتقبة مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرّة قياسية السبت في لاس فيغاس، نيفادا، فيما تلتقي كولومبيا مع بنما في غلندايل بولاية أريزونا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

ريشي سوناك يعلن مسؤوليته عن الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين

09:07

طقس الجمعة .. الحرارة أعلى من المعدل بـ8 درجات

06:21

بايدن يناقش مع نتنياهو صفقة التبادل

05:20

وزير الخارجية السويدي: لدينا علاقات ممتازة مع تركيا

04:17

بريطانيا.. انتصار ساحق لحزب العمّال في الانتخابات التشريعية

03:13

الدفاع التركية: تحييد 57 إرهابيا شمال العراق وسوريا في أسبوع

02:10

أيرلندا.. مظاهرة داعمة لفلسطين تتهم واشنطن بالمساهمة في “الإبادة”

01:09

ثور غاضب يثير الذعر بين المارة في أحد شواع بيرو

00:09

وفد سعودي يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية

23:05

غالانت: اتفاق غزة “أقرب من أي وقت مضى”

22:07

عاجل – القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على شمال قطاع غزة

21:28

الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

وفيات
الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024