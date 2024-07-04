مقتل ثلاثينية على يد شقيقها في منطقة عين الباشا

وطنا اليوم:لقيت سيدة ثلاثينية حتفها، على يد شقيقها، في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء، وفق ما أكدته مديرية الأمن العام.

وأكد الناطق باسم المديرية، ورود بلاغ بوفاة سيّدة ثلاثينية داخل منزل ذويها، حيث تبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود علامات شدّة وعنف على جسدها نتيجة تعرّضها للضرب والتعنيف من قبل شقيقها،

وبحسب الناطق، جرى تحويل الجثّة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقيات معه تمهيداً لإحالته للقضاء