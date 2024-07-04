الأمن: 653 قضية إطلاق عيارات نارية خلال العام الحالي

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام الخميس، إنها رصدت انخفاضا في قضايا إطلاق العيارات النارية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرة إلى تعاملها مع نحو 650 قضية في هذا الخصوص العام الماضي.

وأوضح مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام العقيد نايف الزيود،رصدنا انخفاضا في قضايا إطلاق العيارات النارية خلال السنوات الثلاثة الماضية … وتعاملنا مع 653 قضية إطلاق عيارات نارية خلال العام الحالي”.

ولفت النظر إلى أن 1716 قضية إطلاق عيارات نارية في 2023 بانخفاض عن 2022 الذي شهد تسجيل 1998 قضية.

وتعتبر مديرية الأمن العام إطلاق العيارات النارية خلال المناسبات “جريمة” وفق الزيود. وأطلقت المديرية حملة لمكافحتها.