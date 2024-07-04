وفاتان بحادثي سير على طرق بالعاصمة

وطنا اليوم:قال الرائد عبد المجيد زيدان من ادارة السير إن الأجهزة المختصة تعاملت مع حادث سير ما بعد جسر ابو هريرة في منطقة الزهور نتج عنه وفاة واصابة.

وأوضح أن المركبة خرجت عن المسرب إثر فقدان السيطرة عليها بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.

وأشار زيدان خلال التقرير المروري الذي يبث عبر اثير “اذاعة الأمن العام”، انه تم التعامل مع حادث سير ما بعد دوار الرسالة في منطقة البيادر لتدهور قلاب وفقدان السيطرة والاصطدام بحاجز اسمنتي بسبب عدم صلاحية المكابح، ونتج عنه وفاة السائق.

من جانبه، كشف النقيب محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث البسيطة التي لم ينتج عنها أي عوائق او اصابات مادية، واقتصرت على الاضرار المادية فقط