بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاتان بحادثي سير على طرق بالعاصمة

منذ 5 ساعات
وفاتان بحادثي سير على طرق بالعاصمة

وطنا اليوم:قال الرائد عبد المجيد زيدان من ادارة السير إن الأجهزة المختصة تعاملت مع حادث سير ما بعد جسر ابو هريرة في منطقة الزهور نتج عنه وفاة واصابة.
وأوضح أن المركبة خرجت عن المسرب إثر فقدان السيطرة عليها بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وأشار زيدان خلال التقرير المروري الذي يبث عبر اثير “اذاعة الأمن العام”، انه تم التعامل مع حادث سير ما بعد دوار الرسالة في منطقة البيادر لتدهور قلاب وفقدان السيطرة والاصطدام بحاجز اسمنتي بسبب عدم صلاحية المكابح، ونتج عنه وفاة السائق.
من جانبه، كشف النقيب محمد الملكاوي من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث البسيطة التي لم ينتج عنها أي عوائق او اصابات مادية، واقتصرت على الاضرار المادية فقط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:26

بنك ABC في الأردن يصدر تقريره الأول للاستدامة

14:23

برلمانية أسترالية تستقيل من حزبها بعد تعليق عضويتها لدعمها فلسطين

14:12

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر حزيران

14:11

زين كاش تُطلق فيديوهات بلغة الإشارة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى خدماتها المالية الرقمية

14:09

زين كاش تُطلق فيديوهات بلغة الإشارة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى خدماتها المالية الرقمية

14:05

وزير الاوقاف يكشف تطورات ملف الحجاج غير النظاميين

13:59

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في الربع الأول

13:56

الروابدة: الوزارة وكوادرها في خدمة المواطنين والمستثمرين

12:50

تمديد فترة التقدم لـ أحد أكبر الفرص الاستثمارية داخل محيط تلفريك عجلون

12:42

إصابات مباشرة وحرائق واسعة.. حزب الله يقصف إسرائيل بمئات الصواريخ وعشرات المسيرات

12:23

حزب البناء والعمل يكرم ايتام جمعية نبض القلب الخيرية

12:11

العبداللات: الحكومة أصدرت حزمة من التشريعات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان

وفيات
وفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024