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بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

منذ 3 ساعات
بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

 وطنا اليوم_يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، على موقفه الداعم لحق الاتحاد الفلسطيني بإقامة مبارياته البيتية على أرضه وبين جماهيره، وتسخير كافة الجهود الممكنة لضمان ذلك.

يعتز الاتحاد الأردني، بمشاركة المنتخب الوطني الأردني كأول منتخب يخوض أول مباراة ودية دولية مع شقيقه الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية عام 2008، ويفتخر بأن يكون أول المنتخبات التي ستواجه الأشقاء الفلسطينيين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 10 أيلول المقبل على الأراضي الفلسطينية.

يحرص الاتحاد على تعزيز مبادئ الرياضة في دعم سلام وتنمية الشعوب وأهميتها في إيصال معاناة الرياضة الفلسطينية، وهو أكثر ما يحتاجه أشقاؤنا في فلسطين اليوم، وإن دعم أحقية لعب المنتخب الفلسطيني على أرضه وبين جماهيره هو أقل ما يمكن تقديمه من المجتمع الرياضي الدولي للشعب الفلسطيني.


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