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الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

منذ ساعة واحدة
الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن

وطنا اليوم_توج فريق نادي الوحدات ببطولة كأس الأردن، على حساب فريق الحسين إربد، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الحسن بأربد.

وتقدم الوحدات في النتيجة في الدقيقة الأولى من اللقاء، عبر نجم الفريق الشاب مهند ابو طه، قبل ان يعادل الحسين النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني رمى فريق الوحدات بكل ثقله املا في التقدم في النتيجة، قبل أن يتحصل لاعب الوحدات عامر جاموس على ركلة جزاء في آخر الدقائق، إذ تكفل قائد الفريق فراس شلباية بتنفيذ الركلة، ليضعها في مرمى الحسين معلنا تقدم الاخضر في اللقاء.

 


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