المغربي سلامي مدربًا للنشامى

قرر مجلس إدارة الإتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الإستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ إعتبارًا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

‎وسيقدم الإتحاد المدرب الجديد للنشامى رسميًا قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

‎يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات

‎وأبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.

‎كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.