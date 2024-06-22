بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

المغربي سلامي مدربًا للنشامى

منذ دقيقة واحدة
المغربي سلامي مدربًا للنشامى

قرر مجلس إدارة الإتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الإستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ إعتبارًا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

‎وسيقدم الإتحاد المدرب الجديد للنشامى رسميًا قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

‎يذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات

‎وأبرزها لقب بطولة أفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.

‎كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كاس العالم 1998.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:30

إختتام برنامج تدريبي متخصص في مجال الكشف الإشعاعي والأمن النووي

21:00

الجامعة العربية ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

20:30

أبو السمن يتفقد سير الأعمال في مشروع تقاطع المسلخ

20:25

مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة حجازين

20:00

الدور نصف النهائي لـكأس الأردن CFI يقام غدًا

20:00

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية أرمينيا

19:00

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

19:00

توريد 500 ألف طير دجاج طازج للأسواق السبت

19:00

47.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

18:40

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من وجهاء العقاربة ووفدا شبابيا من إربد

18:00

تقديم خدمات الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدا الأحد

17:33

شباب الكورة يقيمون حفل إستقبال بمناسبة رئاسة مجلس طلبة العلوم والتكنولوجيا على شرف حزب إرادة والتكتل

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024