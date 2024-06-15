الإتحاد يتغلب على الأرثوذكسي ويشدد قبضته على صدارة الدوري الأردني للمحترفات

تغلب الإتحاد على نظيره الأرثوذكسي 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة 13 حزيران، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأردني للمحترفات 2024.

أفتتح الإتحاد التسجيل عبر زينة حازم د.3، لتعزز روزبهان فريج د.28، والتي بدورها حازت على لقب أفضل لاعبة، وبن زيان فاطمة د.87، فيما سجلت هدف الأرثوذكسي الوحيد لوجين البطوش د.44.

وشهدت الجولة الرابعة، تفوق الحسين على الإستقلال 2-1، عن طريق رانية سلامة د.45، والتي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، وليان مومني د.82، فيما أحرزت هدف الإستقلال فيرونيكا أبياه د.38.

وتغلب عمان FC على النصر بهدف دون رد، من توقيع أروى البطاينة د.90+5 والتي بدورها حازت على لقب أفضل لاعبة.

وتصدر الإتحاد ترتيب الفرق برصيد 12 نقاط، متقدمًا على عمان9 FC، يليه الأرثوذكسي والحسين 6، ثم الإستقلال 3، والنصر (دون نقاط).

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.