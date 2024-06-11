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منتخب النشامى ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة السعودية بالتصفيات المشتركة

منذ 3 ساعات
منتخب النشامى ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة السعودية بالتصفيات المشتركة

وطنا اليوم– أنهى المنتخب الوطني تدريباته البدنية والفنية، إستعدادًا لمواجهة نظيره السعودي عند التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء 11 حزيران، على ملعب الأول بارك، مع إختتام منافسات الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

 

وأجرى المنتخب مرانه مساء اليوم الإثنين 10 حزيران على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب الحسين عموتا، ومشاركة جميع اللاعبين، حيث ارتكزت على بعض الجمل الفنية لمواجهة الغد.

 

من جهته أكد مدرب المنتخب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم على أهمية تحقيق الفوز في اللقاء للصعود إلى صدارة المجموعة.

 

وأضاف عموتا: نحترم المنتخب السعودي وننتظر مواجهة قوية تليق بمستوى المنتخبين، سنلعب دون ضغوط بعد أن ضمنا تأهلنا إلى الدور الحاسم.

 

بدوره، أعرب قائد المنتخب إحسان حداد عن سعادته وزملاءه بضمان التأهل للدور الحاسم.. المنتخب السعودي قوي ومميز ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا نسعى للإستمرار على نفس النسق التصاعدي الذي بدأناه في بطولة كأس آسيا الماضية.

 

‎إلى ذلك، شهد الإجتماع الفني، إستعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأبيض، والسعودية بالأخضر.

 

‎وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تواجده في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

 

يذكر أن المنتخب الوطني يستقر في المركز الثاني للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تتصدر السعودية الترتيب بـ 13 نقاط، وطاجيكستان ثالثًا بـ 5، ثم باكستان رابعًا دون نقاط.

 

‏‎وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.


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