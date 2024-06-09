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شركة الكهرباء الأردنية تهنئ الملك باليوبيل الفضي

9 يونيو 2024
شركة الكهرباء الأردنية تهنئ الملك باليوبيل الفضي

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة المهندس عثمان بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس حسن عبداللة وكافة العاملين بالشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة ، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية ، سألين المولى عزوجل ان يديم على جلالته موفور الصحة و العافية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.


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