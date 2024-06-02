لماذا غضب إسرائيليون من فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال؟

وطنا اليوم:لم يمر فوز فريق ريال مدريد بنتيجة 2-صفر على بوروسيا دورتموند الألماني وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مرور الكرام عند الإسرائيليين، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم وانزعاجهم من هذا الفوز

وجاء هذا الغضب على خلفية اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية قبل أيام، وهو قرار انعكس سلبا على الشارع الرياضي ومنصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.

وقبل بداية مباراة النهائي تمنى الإسرائيليون خسارة الفريق الملكي بسبب دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وكتب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين “نتمنى خسارة فريق (ريال مدريد) الإسباني، وكل دولة تُعادي إسرائيل لن تصيبها البركة اليهودية”.

أما المحلل الإسرائيلي بن كاسبيت فقال -في تدوينة نشرها على منصة إكس- ” لم يسبق لي أن شجعت فريقا أصفر حتى مساء السبت (اللون الأصفر بإسرائيل يرمز إلى اليمين المتطرف)، دورتموند. نعم، لأنه فريق في صالحنا”.

وعلق أحد المدونين الإسرائيليين ممن تمنوا خسارة ريال مدريد بالقول” أقسم إذا فاز الريال فسيكون هذا أحد أصعب الأسابيع التي مررت بها في حياتي”.

لكن رياح الساحرة المستديرة جرت بما لا تشتهيه سفن المتابعين الإسرائيليين حيث فاز الفريق الملكي على منافسه الألماني، ليعود إيدي كوهين ويعلق مجددا بعد أن خاب ظنه “تمنياتي لم تتحقق للأسف”.

وعبر متابع آخر عن غضبه من فوز الريال بالقول” كنت أتمنى فوز فريق دورتموند لموقف بلاده مع دولتنا، لكن مع الأسف فاز الفريق الذي اعترفت بلاده بالمجرمين”، وفق تعبيره.

كما دعا آخرون إلى عدم بث أي مباراة للدوري الإسباني أو لفريق إسباني داخل إسرائيل