الجمعية الأردنية للماراثونات تحتفي باليوم العالمي للجري وتستعد لسباق السيدات

أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن تنظيم فعالية للجري مساء اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للجري الذي يصادف الأول من حزيران، وسط مشاركة واسعة من العدائين من مختلف الأعمار والمستويات، حيث ستنطلق الفعالية الساعة الرابعة عصراً في غابة المدينة الرياضية، وسط أجواء مفعمة بالحماس والنشاط.

وعلى هامش السباق، عبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة وأهمية النشاط البدني في حياتنا اليومية.

وفي سياق متصل، تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات تحضيراتها لسباق السيدات الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، حيث يعد هذا السباق فرصة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية.

ومن المتوقع أن يستقطب السباق عدداً كبيراً من المشاركات من مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى عداءات محترفات من دول مجاورة.

وأكدت الجمعية أنها تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة العامة وبناء مجتمع نشيط وصحي.

ودعت الراغبات في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، مشيرة إلى أن التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس 6 حزيران 2024، بمكتب الجمعية الأردنية للماراثونات من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، إلى جانب إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.RunJordan.com.

يشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشتمل على فئتين 5.2كم و 2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات الساعة 8 صباحا،وينطلق السباق الساعة 9 صباحا، فيما تنطلق جميع سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بعد موعد بداية كل سباق بـ 10 دقائق.

يذكر أن الجمعية الأردنية للماراثونات تعد من أبرز الجمعيات الرياضية في الأردن، حيث تنظم على مدار العام عدة فعاليات رياضية تهدف إلى تعزيز الرياضة بين جميع فئات المجتمع.