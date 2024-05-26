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الحسين اربد بطلاً لدوري المحترفين

منذ 3 ساعات
الحسين اربد بطلاً لدوري المحترفين

وطنا اليوم_توج نادي الحسين اربد، مساء السبت، بطلًا لدوري المحترفين الأردني لأول مرة في تاريخه.

 

وسجل الحسين اربد، انتصاراً ثميناً على فريق سحاب بنتيجة 2 – 1، في مباراة أقيمت بالتزامن مع مباراة المطارد الفيصلي والذي فاز بنتيجة كبيرة على شباب الأردن بستة أهداف لهدفين.

 

وسجل السنغالي عبد العزيز إنداي هدفي الفوز بدوري المحترفين للحسين إربد بعدما اعتقدت الجماهير أن الدوري قد انتهى وخطفه الفيصلي.

 

وحقق الحسين اربد أرقاما تاريخية بمسيرته بدوري المحترفين حيث دخل مرماه ستة أهداف طوال جولات الدوري والأكثر فوزا والأقل خسارة.

 

وأقيمت مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة من دوري المحترفين لكرة القدم بنفس التوقيت، والتي جمعت الفيصلي وشباب الأردن على ستاد عمان الدولي، وفي ملعب الأمير محمد في الزرقاء تقام مبارة الحسم الأخرى بين المتصدر الحسين إربد وسحاب الذي يبحث عن الثبات بدوري المحترفين.

 

وكان يحتاج الحسين للفوز على سحاب لضمان التتويج بلقب الدوري الأردني للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، فيما يدخله عدم الانتصار بحسابات أخرى في ظل مطاردة الفيصلي.

 

أما الفيصلي يحتاج إلى الفوز على شباب الأردن وانتظار نتيجة مبارة سحاب والحسين، حيث يستفيد من التعادل أو خسارة الحسين لحسم بطولة الدوري لصالحه.


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