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تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين إربد والفيصلي

منذ 12 ثانية
تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين إربد والفيصلي

وطنا اليوم:خصّص اتحاد كرة القدم 10600 تذكرة، لقمة مباريات الجولة 21 وقبل الأخير من دوري المحترفين، والتي تجمع فريقي الحسين إربد والفيصلي عند الساعة السابعة مساء الاثنين، على ستاد الحسن في إربد.
وتعتبر مباراة الاثنين مهمة لتحديد مسار الدوري، حيث يعني فوز الحسين إربد أو تعادله الظفر رسميا بلقب الدوري، فيما يعني فوز الفيصلي تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
ويتصدر فريق الحسين إربد البطولة برصيد 56 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 51 نقطة، علما أن لقب الدوري انحسر بين الفريقين.
وستوزع تذاكر الجماهير على النحو التالي: 1800 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الحسين، 1800 درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي، 6500 درجة ثانية لجمهور نادي الحسين، 250 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الحسين، 250 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي.


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