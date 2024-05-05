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جيرونا يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد لقب الدوري

منذ ساعة واحدة
جيرونا يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد لقب الدوري

وطنا اليوم:أهدى جيرونا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لريال مدريد بفوزه على جاره برشلونة بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34 من “الليغا”.
وضمن ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه قادش 3-0 وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.
وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.
ويعد هذا اللقب رقم 36 في تاريخ الريال، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب “الليغا”، يليه برشلونة بـ27 لقبا، وأتلتيكو مدريد بـ11 لقبا.
واستعاد ريال مدريد لقب الدوري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.


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